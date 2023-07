Grande braderie de commerçants Centre-ville Flers, 2 juillet 2023, Flers.

Flers,Orne

La braderie des commerçants des Vitrines de Flers et le vide-greniers se dérouleront dimanche 2 juillet 2023. Il y aura également de nombreuses animations dont des concerts qui débuteront dès le samedi 1er juillet.Les commerçants des Vitrines de Flers organisent leur grande braderie dimanche 2 juillet 2023, dans le centre-ville de Flers, en partenariat avec la Ville de Flers et la CCI Ouest Normandie.

De nombreuses boutiques seront ouvertes pour faire, à coup sûr, de bonnes affaires, en ce premier week-end des soldes. Ce sera également le cas avec le vide-greniers des particuliers organisé dans le même temps. L’inscription est gratuite !

Le dimanche 2 juillet 2023, des concerts gratuits seront proposés de 14 heures à 17 heures avec Cover live, rue de La Boule, un collectif musical rue de Messei, Dans mes cordes, place Leclerc, le Shogun, rue du 6-Juin, et Ligne 4, rue de La Boule, à partir de 14 h 40. Un autre groupe se produira route de Domfront, face à La Taverne.

Il y aura la possibilité de se restaurer sur place toute la journée, dimanche 2 juillet..

2023-07-02 08:00:00 fin : 2023-07-02 17:30:00. .

Centre-ville

Flers 61100 Orne Normandie



The Vitrines de Flers merchants’ braderie and garage sale will take place on Sunday, July 2, 2023. There will also be plenty of entertainment, including concerts starting on Saturday, July 1.Les Vitrines de Flers merchants are organizing their grand braderie on Sunday, July 2, 2023, in downtown Flers, in partnership with the City of Flers and the CCI Ouest Normandie.

Numerous stores will be open for bargains on the first weekend of the sales. This will also be the case with the private garage sale organized at the same time. Registration is free!

On Sunday, July 2, 2023, free concerts will be held from 2pm to 5pm, with Cover live, rue de La Boule, a musical collective on rue de Messei, Dans mes cordes, place Leclerc, le Shogun, rue du 6-Juin, and Ligne 4, rue de La Boule, from 2:40pm. Another group will perform on route de Domfront, opposite La Taverne.

Food and drink will be available all day on Sunday, July 2.

El domingo 2 de julio de 2023, los comerciantes de Vitrines de Flers organizarán un mercadillo y una venta de garaje. Los comerciantes de Vitrines de Flers organizan su gran venta de garaje el domingo 2 de julio de 2023, en el centro de Flers, en colaboración con la ciudad de Flers y la CCI Ouest Normandie.

Numerosos comercios abrirán sus puertas el primer fin de semana de las rebajas. Lo mismo ocurrirá con la venta de garaje privada organizada al mismo tiempo. La inscripción es gratuita

El domingo 2 de julio de 2023 habrá conciertos gratuitos de 14:00 a 17:00 con Cover live, rue de La Boule, un colectivo musical en la rue de Messei, Dans mes cordes, place Leclerc, le Shogun, rue du 6-Juin, y Ligne 4, rue de La Boule, a partir de las 14:40 horas. Otro grupo actuará en route de Domfront, frente a La Taverne.

El domingo 2 de julio habrá comida y bebida durante todo el día.

Der Ausverkauf der Händler von Les Vitrines de Flers und der Flohmarkt finden am Sonntag, den 2. Juli 2023 statt. Die Händler der Vitrines de Flers organisieren ihren großen Ausverkauf am Sonntag, den 2. Juli 2023, in der Innenstadt von Flers, in Zusammenarbeit mit der Stadt Flers und der CCI Ouest Normandie.

Zahlreiche Geschäfte werden geöffnet sein, um an diesem ersten Wochenende des Schlussverkaufs garantiert gute Geschäfte zu machen. Dies gilt auch für den gleichzeitig stattfindenden Flohmarkt für Privatpersonen. Die Anmeldung ist kostenlos!

Am Sonntag, den 2. Juli 2023, finden von 14.00 bis 17.00 Uhr kostenlose Konzerte statt: Cover live, rue de La Boule, ein Musikkollektiv, rue de Messei, Dans mes cordes, place Leclerc, le Shogun, rue du 6-Juin, und Ligne 4, rue de La Boule, ab 14.40 Uhr. Eine weitere Gruppe wird in der Route de Domfront, gegenüber von La Taverne, auftreten.

Am Sonntag, dem 2. Juli, gibt es den ganzen Tag über die Möglichkeit, vor Ort zu essen.

