Marché traditionnel de produits régionaux centre ville Felletin, 1 janvier 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Le marché de Felletin fait partie de ces marchés typiques où l’on aime flâner et se retrouver. Authentique et convivial, il est l’occasion de renouer avec les bonnes choses ; les producteurs fermiers vous proposent fromages, miel, tourtes, volailles, petits fruits, confitures venues tout droit du Plateau de Millevaches.

– Chaque vendredi de 8h à 12h Centre-ville.

centre ville

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Felletin market is one of those typical markets where people like to stroll and meet up. Authentic and convivial, it’s an opportunity to rediscover the good things in life, with farm producers offering cheeses, honey, pies, poultry, berries and jams straight from the Plateau de Millevaches.

– Every Friday, 8am to 12pm Downtown

El mercado de Felletin es uno de esos mercados típicos donde a la gente le gusta pasear y reunirse. Auténtico y acogedor, es una ocasión para reencontrarse con las cosas buenas de la vida, con productores agrícolas que ofrecen quesos, miel, pasteles, aves de corral, bayas y mermeladas directamente desde el Plateau de Millevaches.

– Todos los viernes de 8.00 a 12.00 h Centro de la ciudad

Der Markt in Felletin gehört zu den typischen Märkten, auf denen man gerne flaniert und sich trifft. Die Bauern bieten Ihnen Käse, Honig, Pasteten, Geflügel, Beeren und Marmeladen an, die direkt vom Plateau de Millevaches stammen.

– Jeden Freitag von 8 bis 12 Uhr Stadtzentrum

