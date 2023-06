16ème concert estival-Flûte et guitare – Musiques au vieux village Centre-Ville Eygalières Eygalières Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Eygalières 16ème concert estival-Flûte et guitare – Musiques au vieux village Centre-Ville Eygalières, 9 juin 2023, Eygalières. Eygalières,Bouches-du-Rhône Chansons populaires de Séville à Buenos Aires..

2023-06-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-09 22:00:00. .

Centre-Ville rue de la république

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Popular songs from Seville to Buenos Aires. Canciones populares de Sevilla a Buenos Aires. Volkslieder von Sevilla bis Buenos Aires. Mise à jour le 2023-06-01 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Eygalières Autres Lieu Centre-Ville Adresse Centre-Ville rue de la république Ville Eygalières Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Centre-Ville Eygalières

Centre-Ville Eygalières Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eygalieres/

16ème concert estival-Flûte et guitare – Musiques au vieux village Centre-Ville Eygalières 2023-06-09 was last modified: by 16ème concert estival-Flûte et guitare – Musiques au vieux village Centre-Ville Eygalières Centre-Ville Eygalières 9 juin 2023