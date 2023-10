MARCHÉ D’EVRON Centre-ville Évron, 19 octobre 2023, Évron.

Évron,Mayenne

Marche d’Evron tous les jeudis matin de 8h à 13h.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 13:00:00. .

Centre-ville

Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire



Evron walk every Thursday morning from 8am to 1pm

Paseo de Evron todos los jueves por la mañana de 8 a 13 horas

Marche d’Evron jeden Donnerstagmorgen von 8 bis 13 Uhr

Mise à jour le 2023-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire