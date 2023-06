ACCUEIL DES NOUVEAUX LUNEVILLOIS Centre Ville et Salon des Halles Lunéville, 29 septembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Accueil des nouveaux habitants organisé par la Ville : Les nouveaux habitants sont invités à une nouvelle soirée découverte, vendredi 29 septembre.

– A partir de 17h30, le point de rencontre est fixé devant la Mairie où l’agent du Patrimoine guidera les participants à travers une visite de la ville et des principaux équipements culturels et de loisirs : cinéma, école de musique, théâtre, centre aqualudique et médiathèque.

– A 19h30, les nouveaux Lunévillois se retrouveront au Salon des Halles où Madame le Maire, son conseil municipal et les partenaires de la Ville (CCAS, CCTLB, Château, Maison du Tourisme, SNCF…) les accueilleront, avant de profiter d’un cocktail dînatoire qui clôturera la soirée.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 à 17:30:00 ; fin : 2023-09-29 . 0 EUR.

Centre Ville et Salon des Halles Place Léopold

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Welcome for new residents organized by the Town: New residents are invited to a new discovery evening on Friday, September 29.

– Starting at 5:30pm, the meeting point is in front of the Town Hall, where the Heritage Officer will guide participants on a tour of the town and its main cultural and leisure facilities: cinema, music school, theater, aquatic center and media library.

– At 7.30pm, the new Lunévillois will meet in the Salon des Halles, where the Mayor, her municipal council and the town?s partners (CCAS, CCTLB, Château, Maison du Tourisme, SNCF, etc.) will welcome them, before enjoying a cocktail reception to round off the evening.

Bienvenida a los nuevos residentes organizada por el Ayuntamiento: Los nuevos residentes están invitados a una velada de descubrimiento el viernes 29 de septiembre.

– A partir de las 17.30 horas, el punto de encuentro será delante del Ayuntamiento, donde un responsable de Patrimonio guiará a los participantes en una visita por la ciudad y sus principales equipamientos culturales y de ocio: cine, escuela de música, teatro, centro acuático y mediateca.

– A las 19.30 h, los nuevos habitantes de Lunévillois se reunirán en el Salón de las Casas, donde la alcaldesa, su consejo y los socios de la ciudad (CCAS, CCTLB, Château, Maison du Tourisme, SNCF, etc.) les darán la bienvenida, antes de disfrutar de un cóctel como colofón de la velada.

Von der Stadt organisierter Empfang für neue Einwohner: Neue Einwohner sind zu einem weiteren Kennenlernabend am Freitag, den 29. September, eingeladen.

– Ab 17:30 Uhr ist der Treffpunkt vor dem Rathaus, wo die Mitarbeiterin des Kulturerbes die Teilnehmer durch die Stadt und die wichtigsten Kultur- und Freizeiteinrichtungen führen wird: Kino, Musikschule, Theater, Wassersportzentrum und Mediathek.

– Um 19:30 Uhr treffen sich die neuen Lunévillois im Salon des Halles, wo die Bürgermeisterin, der Stadtrat und die Partner der Stadt (CCAS, CCTLB, Schloss, Maison du Tourisme, SNCF usw.) sie begrüßen werden, bevor ein Cocktail den Abend abschließt.

Mise à jour le 2023-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS