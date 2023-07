Fête de la mer Centre-ville et rue des Bains Villerville, 16 juillet 2023, Villerville.

Villerville,Calvados

A Villerville, cette tradition se perpétue depuis 1896. La ville drape ses rues de filets de pêche et se souvient des marins et pêcheurs disparus.

Les festivités débutent dès le matin avec une cérémonie religieuse dans l’église Notre-Dame de l’Assomption à 9h30, suivie du traditionnel défilé en musique à travers les rues du village à partir de 10h15. Sur fond de cornemuse, les anciens combattants, les officiels et des petits moussaillons, fiers de porter à bouts de bras la vingtaine de maquettes de bateaux soigneusement décorées, mettent le cap jusqu’à la digue pour la bénédiction en mer en hommage aux péris en mer (vers 10h45).

A partir de 11h30, restauration possible sur place.

L’après-midi, différentes associations proposent des animations en musique : démonstration de matelotage et de cordage par les associations qui restaurant de vieux gréements (Le P’tit Foc et le Marie Fernand), de chiens de sauvetage en mer (Newfie’s Normandie)….

2023-07-16 09:30:00 fin : 2023-07-16 17:00:00. .

Centre-ville et rue des Bains

Villerville 14113 Calvados Normandie



In Villerville, this tradition has been perpetuated since 1896. The town drapes its streets in fishing nets, remembering sailors and fishermen who have passed on.

The festivities kick off in the morning with a religious ceremony in the Notre-Dame de l’Assomption church at 9:30 am, followed by the traditional musical parade through the village streets from 10:15 am. To the accompaniment of bagpipes, veterans, officials and young sailors, proud to carry at arm’s length the twenty or so carefully decorated model boats, set sail for the sea blessing in tribute to those lost at sea (around 10:45am).

From 11:30 a.m., catering is available on site.

In the afternoon, various associations offer musical entertainment: demonstrations of seamanship and rope-making by associations restoring old riggings (Le P’tit Foc and Le Marie Fernand), sea rescue dogs (Newfie’s Normandie)…

En Villerville, esta tradición se mantiene desde 1896. El pueblo cubre sus calles con redes de pesca, en recuerdo de los marineros y pescadores fallecidos.

Los festejos comienzan por la mañana con una ceremonia religiosa en la iglesia de Notre-Dame de l’Assomption, a las 9.30 h., seguida del tradicional desfile musical por las calles del pueblo, a partir de las 10.15 h. Al son de las gaitas, los veteranos se reúnen en la iglesia de Notre-Dame de l’Assomption. Con el acompañamiento de gaitas, veteranos, oficiales y jóvenes marineros, orgullosos de llevar a pulso la veintena de maquetas de barcos cuidadosamente decoradas, zarparán hacia el mar para la bendición en el mar en homenaje a los perdidos en el mar (hacia las 10.45 h).

A partir de las 11.30 h, se ofrecerá comida y bebida in situ.

Por la tarde, varias asociaciones ofrecerán animaciones musicales, así como demostraciones de marinería y cordelería a cargo de las asociaciones de restauración de aparejos antiguos (Le P’tit Foc y Le Marie Fernand) y de perros de salvamento marítimo (Newfie’s Normandie).

In Villerville wird diese Tradition seit 1896 fortgesetzt. Die Stadt drapiert ihre Straßen mit Fischernetzen und gedenkt der verstorbenen Seeleute und Fischer.

Die Feierlichkeiten beginnen bereits am Morgen mit einer religiösen Zeremonie in der Kirche Notre-Dame de l’Assomption um 9.30 Uhr, gefolgt von dem traditionellen Umzug mit Musik durch die Straßen des Dorfes ab 10.15 Uhr. Zu Dudelsackmusik ziehen die Veteranen, die Offiziellen und die kleinen Schiffsjungen, die stolz die 20 liebevoll dekorierten Modellschiffe auf ihren Armen tragen, zum Deich, um den Segen zu Ehren der auf See Verstorbenen zu sprechen (ca. 10:45 Uhr).

Ab 11:30 Uhr können Sie vor Ort essen und trinken.

Am Nachmittag bieten verschiedene Vereine Animationen mit Musik an: Vorführungen von Seemannschaft und Tauwerk durch die Vereine, die alte Takelagen restaurieren (Le P’tit Foc und Marie Fernand), von Seenotrettungshunden (Newfie’s Normandie)…

