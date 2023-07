Fête nationale Centre ville et Petit Pré Saint-Astier, 14 juillet 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

– 18h : cérémonie commémorative devant le monument aux morts (place de la Victoire)

– 19h : concert pop rock avec le groupe Spitfire et DJ Galaxy Mix (pl. de la République, esplanade des Marronniers)

Buvette et manèges sur place.

– 23h : feu d’artifice au Petit Pré

Comité des fêtes 06 13 08 12 81.

2023-07-14

Centre ville et Petit Pré

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



– 6pm: commemorative ceremony in front of the war memorial (place de la Victoire)

– 7pm: pop rock concert with Spitfire and DJ Galaxy Mix (pl. de la République, esplanade des Marronniers)

Refreshments and rides on site.

– 11pm: fireworks at Petit Pré

Comité des fêtes 06 13 08 12 81

– 18.00 h: ceremonia conmemorativa ante el memorial de guerra (plaza de la Victoire)

– 19.00 h: concierto de pop rock con el grupo Spitfire y DJ Galaxy Mix (pl. de la République, esplanade des Marronniers)

Refrescos y atracciones in situ.

– 23.00 h: fuegos artificiales en el Petit Pré

Comité de fiestas 06 13 08 12 81

– 18 Uhr: Gedenkfeier vor dem Kriegsdenkmal (Place de la Victoire)

– 19 Uhr: Pop-Rock-Konzert mit der Band Spitfire und DJ Galaxy Mix (pl. de la République, esplanade des Marronniers)

Getränke und Fahrgeschäfte vor Ort.

– 23 Uhr: Feuerwerk auf der Petit Pré

Festkomitee 06 13 08 12 81

Mise à jour le 2023-07-03 par Vallée de l’Isle