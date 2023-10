Pèlerinage d’octobre Centre ville et Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer, 14 octobre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

Pèlerinage des Saintes Maries Jacobé et Salomé.

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . .

Centre ville et Eglise

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Pilgrimage of the Holy Maries Jacobé and Salomé

Peregrinación de las Santas Marías Jacobé y Salomé

Pilgerfahrt der Heiligen Marien Jakobäa und Salome

