Challoween Centre Ville et Centres Sociaux et Culturels Châlons-en-Champagne, 23 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Châlons s’habille de nouveaux décors, de nouveaux personnages et de monstres plus effrayants les uns que les autres.

Retrouvez les décorations réalisées par la direction du Cadre de Vie sur la place Foch, la place de la République et aux Halles du Marché Couvert.

Des expositions, animations, escape game, cinéma, l’atelier des vacances, soirée effrayante, etc. qui apporteront leur lot de surprises avec frissons garantis !

Les rendez-vous :

– Histoires numériques et interactives

Mardi 24 octobre à 15h, Médiathèque Gulliver, dès 3 ans

– L’atelier des vacances : Grand mystère pour petits enquêteurs

Jeudi 26 octobre à 14h30, enfants dès 8 ans

– Balades en barque l’Eau’dyssée Halloween

Samedi 28 octobre et mardi 31 octobre dès 14h à l’Office de Tourisme

– Bal costumé au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Lundi 30 octobre à 18h30, à partir de 14 ans, 9€/pers

– 24h au pays des sorcières

Mardi 31 octobre de 14h à 20h à la Médiathèque Diderot

– Visites d’Halloween

Mardi 31 octobre à 18h et 19h à la Médiathèque Pompidou

– L’atelier des vacances : Fais-moi peur !

Jeudi 2 novembre à 14h30, dès 6ans

– Ciné plein air

Vendredi 3 novembre

– Nombreuses animations dans les centres sociaux et culturels.

Téléchargez le programme complet ci-dessous..

2023-10-23 fin : 2023-11-05 . .

Centre Ville et Centres Sociaux et Culturels

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Châlons is decked out with new scenery, new characters and more frightening monsters than ever.

See the decorations created by the Cadre de Vie department in Place Foch, Place de la République and the Halles du Marché Couvert.

Exhibitions, events, an escape game, a cinema, a vacation workshop, a spooktacular evening, etc. will all be full of surprises and guaranteed thrills!

Dates:

– Digital and interactive stories

Tuesday, October 24, 3pm, Médiathèque Gulliver, ages 3 and up

– Vacation workshop: Great mystery for little investigators

Thursday, October 26, 2:30 p.m., ages 8 and up

– Eau’dyssée Halloween boat rides

Saturday, October 28 and Tuesday, October 31 from 2pm at the Tourist Office

– Costume ball at the Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Monday, October 30 at 6.30pm, ages 14 and up, 9?/pers

– 24 hours in witch country

Tuesday, October 31, 2 pm to 8 pm at Médiathèque Diderot

– Halloween tours

Tuesday, October 31 at 6pm and 7pm at Médiathèque Pompidou

– Vacation workshop: Scare me!

Thursday, November 2 at 2:30pm, ages 6 and up

– Open-air cinema

Friday, November 3

– Numerous events at social and cultural centers.

Download the full program below.

Châlons se engalana con nuevos escenarios, nuevos personajes y monstruos, cada uno más aterrador que el anterior.

Eche un vistazo a las decoraciones creadas por el Departamento del Entorno Vivo en la Place Foch, la Place de la République y los Halles du Marché Couvert.

Exposiciones, eventos, un juego de escape, un cine, un taller festivo, una velada espeluznante… ¡todo estará lleno de sorpresas y le garantizará escalofríos!

Fechas:

– Cuentos digitales e interactivos

Martes 24 de octubre a las 15:00 h, Médiathèque Gulliver, a partir de 3 años

– Taller de vacaciones: Gran misterio para pequeños investigadores

Jueves 26 de octubre a las 14.30 h, a partir de 8 años

– Paseos en barco Eau’dyssée Halloween

Sábado 28 de octubre y martes 31 de octubre a partir de las 14:00 h en la Oficina de Turismo

– Baile de disfraces en el Museo de Bellas Artes y Arqueología

Lunes 30 de octubre a las 18.30 h, a partir de 14 años, 9 ¤ /pers

– 24 horas en el país de las brujas

Martes 31 de octubre de 14:00 a 20:00 h en la Mediateca Diderot

– Visitas de Halloween

Martes 31 de octubre a las 18:00 y 19:00 h en la Mediateca Pompidou

– Taller de vacaciones: ¡Asústame!

Jueves 2 de noviembre a las 14.30 h, a partir de 6 años

– Cine al aire libre

Viernes 3 de noviembre

– Numerosos actos en centros sociales y culturales.

Descargue el programa completo a continuación.

Châlons kleidet sich in neue Kulissen, neue Charaktere und Monster, von denen eines gruseliger ist als das andere.

Finden Sie die von der Direction du Cadre de Vie erstellten Dekorationen auf dem Place Foch, dem Place de la République und in den Markthallen (Halles du Marché Couvert).

Ausstellungen, Animationen, Escape Games, Kino, Ferienworkshop, Gruselabend usw. sorgen für viele Überraschungen mit garantiertem Gruselfaktor!

Die Termine :

– Digitale und interaktive Geschichten

Dienstag, 24. Oktober, 15 Uhr, Mediathek Gulliver, ab 3 Jahren

– Die Ferienwerkstatt: Großes Geheimnis für kleine Ermittler

Donnerstag, 26. Oktober, 14:30 Uhr, Kinder ab 8 Jahren

– Bootsfahrten l’Eau’dyssée Halloween

Samstag, 28. Oktober und Dienstag, 31. Oktober ab 14 Uhr im Office de Tourisme

– Kostümball im Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie (Museum für Schöne Künste und Archäologie)

Montag, 30. Oktober um 18:30 Uhr, ab 14 Jahren, 9?/Pers

– 24 Stunden im Land der Hexen

Dienstag, 31. Oktober, 14-20 Uhr in der Médiathèque Diderot

– Halloween-Touren

Dienstag, 31. Oktober um 18 Uhr und 19 Uhr in der Médiathèque Pompidou

– Das Ferienatelier: Mach mir Angst!

Donnerstag, 2. November um 14:30 Uhr, ab 6 Jahren

– Kino unter freiem Himmel

Freitag, 3. November

– Zahlreiche Animationen in den Sozial- und Kulturzentren.

Laden Sie das vollständige Programm unten herunter.

