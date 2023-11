Téléthon – Moncoutant-sur-Sèvre Centre-ville et autres Moncoutant-sur-Sèvre, 1 décembre 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Cette année encore, les bénévoles et associations se mobilisent et vous proposent un programme d’activités riche pour afficher la solidarité monsèvrienne..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

Centre-ville et autres

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This year again, volunteers and associations are mobilizing and offering a rich program of activities to show the solidarity of Monsèvre.

Este año, los voluntarios y las asociaciones se movilizan de nuevo y te ofrecen un rico programa de actividades para mostrar la solidaridad de Monsèvre.

Auch in diesem Jahr mobilisieren sich Freiwillige und Vereine und bieten Ihnen ein reichhaltiges Programm an Aktivitäten, um die Solidarität in Monsèvri zu zeigen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Bocage Bressuirais