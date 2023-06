Centre artistique d’Epernay centre-ville Épernay Épernay Catégories d’Évènement: Épernay

Marne Centre artistique d’Epernay centre-ville Épernay, 21 juin 2023, Épernay. Centre artistique d’Epernay Mercredi 21 juin, 19h00 centre-ville Madison géant en déambulation

– Place Bernard-Stasi

– Place Auban-Moët

– Rue du Général-Leclerc

– Place Mendès-France centre-ville 51200 Épernay Épernay 51200 Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:00:00+02:00

