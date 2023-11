Fête de Noël de Dozulé Centre-ville Dozulé, 20 décembre 2023, Dozulé.

Dozulé,Calvados

À l’approche des fêtes de Noël, profitez de nombreuses animations ! Maquillage, activités manuelles et lectures de contes attendent votre enfant. Dès 15h, le Créabus propose plusieurs petits spectacles pour les enfants. Sans oublier le feu d’artifice tiré à 19h depuis le Parc de Silly ! Les enfants ont peut-être même la chance d’apercevoir le Père Noël ? Restauration sur place..

2023-12-20 14:00:00 fin : 2023-12-20 . .

Centre-ville

Dozulé 14430 Calvados Normandie



With Christmas just around the corner, there’s plenty of entertainment on offer! Face painting, arts and crafts and storytelling await your child. From 3pm, the Créabus will be putting on a number of short shows for children. And don’t forget the fireworks display at 7pm in Parc de Silly! Children may even catch a glimpse of Santa Claus? Catering on site.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la oferta de ocio es muy amplia Pintura de caras, manualidades y cuentacuentos esperan a sus hijos. A partir de las 15:00, el Créabus ofrecerá varios espectáculos cortos para niños. Y no se olvide de los fuegos artificiales a las 19:00 en el Parc de Silly Los niños tendrán la suerte de ver a Papá Noel.. Restauración in situ.

Wenn die Weihnachtsfeiertage näher rücken, profitieren Sie von zahlreichen Animationen! Schminken, Bastelaktivitäten und Märchenlesungen warten auf Ihr Kind. Ab 15 Uhr bietet der Créabus mehrere kleine Aufführungen für Kinder an. Und nicht zu vergessen das Feuerwerk, das um 19 Uhr vom Parc de Silly aus abgefeuert wird! Vielleicht haben die Kinder sogar das Glück, einen Blick auf den Weihnachtsmann zu erhaschen? Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité