Marché d’Orange Centre-ville d’Orange, 1 janvier 2023, Orange.

Tous les jeudis matin, les rues et les places du centre ville accueillent l’un des marchés les plus connus du Vaucluse, pour sa qualité et sa convivialité. Le marché d’Orange est typiquement provençal avec toutes ses couleurs, bruits et senteurs..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Centre-ville d’Orange

Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every Thursday morning, the streets and squares of the city center welcome one of the most famous markets of the Vaucluse, for its quality and its conviviality. The market of Orange is typically Provencal with all its colors, noises and scents.

Todos los jueves por la mañana, las calles y plazas del centro de la ciudad acogen uno de los mercados más conocidos del Vaucluse, por su calidad y convivencia. El mercado de naranjas es típicamente provenzal, con todos sus colores, sonidos y olores.

Jeden Donnerstagmorgen findet auf den Straßen und Plätzen des Stadtzentrums einer der bekanntesten Märkte der Vaucluse statt, der für seine Qualität und Geselligkeit bekannt ist. Der Markt in Orange ist typisch provenzalisch mit all seinen Farben, Geräuschen und Düften.

Mise à jour le 2023-01-26 par Office de tourisme Orange Châteauneuf