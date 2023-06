Mets Jeudis Cahors Centre ville, divers lieux Cahors, 3 août 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Retrouvez en début de soirée, comme l’été dernier, les Lectures dans la ville.

Chaque semaine, un nouvel ouvrage conté devant une librairie du centre-ville : librairie Calligramme, librairie ancienne Valérie Rapaud, librairie La Fourmi Rouge.

Début de la lecture à 17h 30 pour une durée de 30 minutes environ.

Ensuite, sur le boulevard Gambetta et les places du centre historique rendus aux piétons, venez profiter d’une soirée d’été en musique.

Cette initiative des restaurateurs cadurciens est soutenue par la Ville de Cahors.

La mise en couleurs et en lumières des terrasses et l’esprit guinguette cher à la période estivale ont été réalisés conjointement par les restaurateurs et la Ville..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . EUR.

Centre ville, divers lieux

Cahors 46000 Lot Occitanie



In the early evening, like last summer, you can enjoy the Lectures in the city.

Each week, a new book will be read in front of a bookstore in the city center: Calligramme bookstore, Valérie Rapaud old bookstore, La Fourmi Rouge bookstore.

The reading starts at 5:30 pm and lasts about 30 minutes.

Then, on the boulevard Gambetta and the squares of the historical center returned to pedestrians, come and enjoy a summer evening in music.

This initiative of the restaurant owners of Cahors is supported by the City of Cahors.

The restaurant owners and the City have jointly created the colorful and illuminated terraces and the guinguette spirit that is so important during the summer season.

A primera hora de la tarde, como el verano pasado, podrá disfrutar de las Conferencias en la ciudad.

Cada semana se leerá un nuevo libro frente a una librería del centro de la ciudad: la librería Calligramme, la librería Valérie Rapaud, la librería La Fourmi Rouge.

La lectura comienza a las 17.30 horas y dura unos 30 minutos.

A continuación, en el bulevar Gambetta y en las plazas del centro histórico devueltas a los peatones, venga a disfrutar de una velada musical de verano.

Esta iniciativa de los restauradores de Cahors cuenta con el apoyo de la ciudad de Cahors.

Las coloridas e iluminadas terrazas y el espíritu de la guinguette, tan apreciado en el periodo estival, han sido creados conjuntamente por los restauradores y el Ayuntamiento.

Finden Sie am frühen Abend wie im letzten Sommer wieder die Lectures dans la ville (Lesungen in der Stadt).

Jede Woche wird ein neues Werk vor einer Buchhandlung im Stadtzentrum erzählt: Buchhandlung Calligramme, Antike Buchhandlung Valérie Rapaud, Buchhandlung La Fourmi Rouge.

Die Lesung beginnt um 17.30 Uhr und dauert etwa 30 Minuten.

Anschließend können Sie auf dem Boulevard Gambetta und den Plätzen des historischen Zentrums, die den Fußgängern wieder zugänglich gemacht werden, einen Sommerabend mit Musik genießen.

Diese Initiative der Gastronomen von Cadurciens wird von der Stadt Cahors unterstützt.

Die Farb- und Lichtgestaltung der Terrassen und der Geist der Guinguette, der der Sommerzeit so teuer ist, wurden von den Gastronomen und der Stadt gemeinsam realisiert.

