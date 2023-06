Haaaaah ! Festival dessiné Centre ville Die, 27 juin 2023, Die.

L’association Die-Hawaï organise pour sa troisième édition dans le cadre du festival national Partir en livre et de l’été culturel le Haaaaah festival dessiné.

L’espace public de la ville de Die deviendra pour un temps, un « territoire d’exploration graphique accessible aux jeunes », un espace de lectures de textes et d’images, de littératures « en direct » : lecture pour tous et lectures dessinées !

Cette année Géraldine Alibeu, Marie Caudry et Gauthier David viendront à la rencontre des habitants.

Au programme : des ateliers proposés par les invité-e-s, des spectacles dessinés, des expositions, des conversations, des dédicaces, des performances de dessin, ainsi qu’une création artistique in-situ par les comédien-nes Blandine Desvignes et Marcel Morize…

Centre ville 26150 Die Die 26150 Pont Navette Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0758672480 »}, {« type »: « email », « value »: « die.hawai@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T18:30:00+02:00 – 2023-06-27T20:00:00+02:00

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00

©Géraldine Alibeu