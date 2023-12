Marché de Noël féérique Centre-ville (devant le Château de Simiane et ses abords) Valréas, 4 décembre 2023, Valréas.

Le centre-ville de Valréas vous propose son Marché de Noël féérique avec ses nombreux d’exposants, son village de chalets de Noël, sa patinoire, ses décorations et ses nombreuses animations (promenades en calèche, ateliers, manèges, fanfare de Noël,etc.)..

Centre-ville (devant le Château de Simiane et ses abords) Rues de l’Hôtel de Ville, Louis Pasteur et Saint Antoine, places Aristide Briand et Waldeck Rousseau

Valréas town center offers a magical Christmas Market, with its many exhibitors, village of Christmas chalets, ice rink, decorations and lots of entertainment (horse-drawn carriage rides, workshops, merry-go-rounds, Christmas brass band, etc.).

En el centro de Valréas, encontrará un mágico Mercado de Navidad con numerosos expositores, un pueblo de chalets navideños, una pista de hielo, decoraciones y muchas animaciones (paseos en coche de caballos, talleres, tiovivos, banda de música navideña, etc.).

Die Innenstadt von Valréas bietet Ihnen einen märchenhaften Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern, einem Dorf aus Weihnachtshütten, einer Eislaufbahn, Weihnachtsdekorationen und zahlreichen Animationen (Kutschfahrten, Workshops, Karussells, Weihnachtskapelle usw.).

