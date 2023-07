Jeu piste « Le trésor du château de Robersart » Centre-ville de Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies Jeu piste « Le trésor du château de Robersart » Centre-ville de Wambrechies Wambrechies, 16 septembre 2023, Wambrechies. Jeu piste « Le trésor du château de Robersart » Samedi 16 septembre, 11h00, 13h00 Centre-ville de Wambrechies Gratuit, sur inscription Un coffre a été retrouvé, caché dans un mur du château de Robersart. Mais impossible de mettre la main sur le code qui permet de l’ouvrir !

Arpentez la ville et le patrimoine wambrecitain en famille pour découvrir les 4 chiffres qui permettront de déverouiller ce trésor… ! Un téléphone portable avec une connexion internet est essentiel pour jouer ! > Départs de 11h à 16h, toutes les 10 minutes.

> Départ dans la cour du château.

> Durée : 45 minutes – 1h.

> Gratuit sur inscription. Centre-ville de Wambrechies Avenue de robersart, Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.24.91.54.33 »}, {« type »: « email », « value »: « actionculture@wambrechies.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

