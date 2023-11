Cet évènement est passé Les Fééries de Noël Centre ville de Vichy Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy Les Fééries de Noël Centre ville de Vichy Vichy, 23 novembre 2023, Vichy. Vichy,Allier Jeu des féeries de Noël. 5000€ de chèques cadeaux à gagner..

2023-11-23 fin : 2023-12-09 . .

Centre ville de Vichy

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas enchantment game. 5000? gift vouchers to be won. Juego de encantamiento navideño. 5000? en cheques regalo para ganar. Weihnachtszauber-Spiel. 5000? an Geschenkgutscheinen zu gewinnen.

