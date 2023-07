Visite guidée : Le quartier coeur de ville Centre-ville de st omer Saint-Omer Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer Visite guidée : Le quartier coeur de ville Centre-ville de st omer Saint-Omer, 15 septembre 2023, Saint-Omer. Visite guidée : Le quartier coeur de ville Vendredi 15 septembre, 18h00 Centre-ville de st omer Place Foch. Durée : 2h environ. Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 15 août auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 03.21.98.08.51. Découvrez sous un nouvel angle le quartier cœur de Ville de Saint-Omer. Entre anecdotes habitantes et souvenirs d’autrefois, vous replongerez au cœur de l’histoire de ce quartier emblématique de la ville de Saint-Omer. Centre-ville de st omer Hôtel de Ville, Place Foch, 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 98 08 51 http://www.tourisme-saintomer.com [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.98.08.51. »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

