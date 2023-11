Bô le sapin par la Cie a demi mot Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles, 3 décembre 2023, Saint-Julien-de-Concelles.

Bô le sapin par la Cie a demi mot Dimanche 3 décembre, 10h30, 15h30, 17h00 Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Entrée libre

Un sapin sort de la forêt et part à la découverte du monde. Il

tangue, balance sous le vent, fait tourner sa robe comme un

manège et les grelots et clochettes tintinnabulent…

Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Place de l’Europe Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire

