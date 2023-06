Fête de la Musique – Saint Julien de Concelles Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles, 10 juin 2023, Saint-Julien-de-Concelles.

Fête de la Musique – Saint Julien de Concelles Samedi 10 juin, 19h00 Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Gratuit

LA MUSIQUE VA FAIRE SA FETE A SAINT JULIEN DE CONCELLES !

Pour ambiancer ce début de festivités dédiées à la musique, la Mairie de Saint-Julien-de-Concelles, associations locales et commerçants se mobilisent pour créer un rendez-vous chaleureux !

Dès 14 h 30 : DISCO PETANQUE au Malt’ HaZard avec l’animation musicale assurée par « Les Plaques chauffantes du Gers ». Les participants seront invités ensuite à rejoindre le centre bourg.

De 19h00 à 1h00 du matin :

2 scènes : 1 sur le parvis de l’église et 1 sur le parking de la Place de l’Europe

7 groupes : 2 SI 2 LA (chansons françaises et anglophones), JOKER (power pop), JOKE (pop rock), FAKE (néo metal), ENKI CROWS (piano et chant), SOUND FLOOD (cover), BACKJACK (rock’n’roll).

Une petite soif, une petite faim ? Tout est prévu !

Cette nouvelle édition de la Fête de la Musique sera l’occasion parfaite de passer un agréable moment en famille ou entre amis !

Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Place de l’Europe Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire

