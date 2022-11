L’envolée fantastique Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

L’envolée fantastique Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles, 3 décembre 2022, Saint-Julien-de-Concelles. L’envolée fantastique Samedi 3 décembre, 15h30, 17h00, 18h00 Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles

Gratuit, accès libre

Ces Fées géantes déambulent et rencontrent le monde des humains dans une rêverie douce et fluide… Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Place de l’Europe Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire A la tombée de la nuit, cette tribu fantastique se couvrira d’étincelles lumineuses et s’illuminera de mille étoiles dans une alchimie magique et féérique. Animation prposée dans le cadre du Marché de Noël qui seroule les 3 et 4 décembre

