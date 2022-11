Gospel avec « Basic Colors Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

Gospel avec « Basic Colors Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles, 3 décembre 2022, Saint-Julien-de-Concelles. Gospel avec « Basic Colors Samedi 3 décembre, 15h30, 17h30, 18h30 Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles

Entrée libre, gratuit

Concert de Gospel Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Place de l’Europe Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire Ces chanteuses aux voix cristallines vous proposent une immersion musicale dans le répertoire gospel, pop et soul. Embarquez pour un voyage musical mélodieux et enchanteur !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T15:30:00+01:00

2022-12-03T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Adresse Place de l'Europe Saint-Julien-de-Concelles Ville Saint-Julien-de-Concelles lieuville Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique

Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-de-concelles/

Gospel avec « Basic Colors Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles 2022-12-03 was last modified: by Gospel avec « Basic Colors Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles 3 décembre 2022 Centre-ville de Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique