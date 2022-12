Christmas Diamond Centre-Ville de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Christmas Diamond Centre-Ville de Saint-Dizier, 11 décembre 2022, Saint-Dizier. Christmas Diamond Dimanche 11 décembre, 14h00, 15h30, 17h00, 18h30 Centre-Ville de Saint-Dizier Chanson de Noël au féminin en déambulation Centre-Ville de Saint-Dizier Place Aristide Briand, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est Cette année la mère Noël a recruté ! Le Père Noël étant toujours la super star, les traditions sont bousculées et le féminin mis en avant. Les charmantes recrues, toutes de rouge vêtue, ont pris leur micro pour interpréter les plus belles chansons de Noël et sillonner les rues de Saint-Dizier.

