Les lutins à vapeur Centre-Ville de Saint-Dizier, 10 décembre 2022, Saint-Dizier. Les lutins à vapeur Samedi 10 décembre, 14h00, 15h30, 17h00, 18h30 Centre-Ville de Saint-Dizier Déambulation lumineuse dans les rues de Saint-Dizier Centre-Ville de Saint-Dizier Place Aristide Briand, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est Tout droit sortis d’un conte fantastique alambiqué, ces lutins pertinents apparaissent depuis un nuage vaporeux. Ils se sont échappés de l’atelier des objets magiques ! Les performances de ces petits chenapans oscillent entre spectaculaire et humoristique pour le plus grand plaisir des yeux et des zygomatiques.

2022-12-10T14:00:00+01:00

2022-12-10T19:30:00+01:00

