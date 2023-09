Soutenons nos commerçants ! centre ville de Roubaix Roubaix, 23 septembre 2023, Roubaix.

Soutenons nos commerçants ! Samedi 23 septembre, 10h00 centre ville de Roubaix gratuit

C’est maintenant une habitude depuis plusieurs années : les candidates à Miss International France vont à la rencontre des artisans et commerçants du Centre-Ville.

Elles ont un challenge de valoriser de créer du contenu sur les réseaux sociaux afin de valoriser les enseignes qu’elles visitent en identifiant Roubaix dessus !

Vous pourrez les croiser le samedi 23 septembre au matin entre la Gare et l’Hotel de VIlle .de Roubaix . Faites-leur bon accueil ! Elles viennent de toute les régions de France et pour certaines, c’est la premiere fois qu’elle découvriront notre ville ! bruno

centre ville de Roubaix avenue jean baptiste lebas, roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T12:00:00+02:00

