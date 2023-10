Foire a la brocante- Braderie Vintage Romans Centre ville de Romans Romans-sur-Isère, 15 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Nous vous invitons à venir chiner en famille ou entre amis à la recherche de petites pépites.



Organisation Tandem Events en collaboration avec la mairie de Romans sur Isère à l’occasion de la Grande Braderie en Mode Vintage – La Belle Epoque.

2023-10-15 08:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Centre ville de Romans Rue Jaquemart

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We invite you to come and browse with family and friends in search of little nuggets.



Organized by Tandem Events in collaboration with the Mairie de Romans sur Isère for the Grande Braderie en Mode Vintage – La Belle Epoque

Le invitamos a usted, a su familia y a sus amigos a que vengan a curiosear en busca de pequeñas pepitas.



Organizado por Tandem Events en colaboración con el ayuntamiento de Romans sur Isère para la Grande Braderie en Mode Vintage – La Belle Epoque

Wir laden Sie ein, mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden auf der Suche nach kleinen Nuggets zu stöbern.



Organisation Tandem Events in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Romans sur Isère anlässlich des großen Ausverkaufs in Vintage-Mode – La Belle Epoque

Mise à jour le 2023-10-03 par Valence Romans Tourisme