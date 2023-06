Journées Européennes du Patrimoine 2023 Centre Ville de Romans Romans-sur-Isère, 16 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Le Pays d’Art et d’Histoire, la ville de Romans, les archives de Romans et les associations patrimoniales vous invitent à découvrir les richesses du patrimoine local.



Ouvert à tous, gratuit..

2023-09-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Centre Ville de Romans

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Pays d’Art et d’Histoire, the town of Romans, the Romans archives and heritage associations invite you to discover the riches of the local heritage.



Open to all, free of charge.

El Pays d’Art et d’Histoire, la ciudad de Romans, los archivos romanos y las asociaciones patrimoniales le invitan a descubrir la riqueza del patrimonio local.



Abierto a todos, gratuito.

Das Pays d’Art et d’Histoire (Land der Kunst und Geschichte), die Stadt Romans, das Archiv von Romans und die Heimatvereine laden Sie ein, den Reichtum des lokalen Kulturerbes zu entdecken.



Für alle offen, kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-03 par Valence Romans Tourisme