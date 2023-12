Concert de la Chorale La Voix Libre Centre-ville de Rennes Rennes, 17 décembre 2023, Rennes.

Concert de la Chorale La Voix Libre Dimanche 17 décembre, 17h00, 18h00 Centre-ville de Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

Fin : 2023-12-17T18:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:30:00+01:00

La Voix Libre est une chorale rennaise spécialisée dans le répertoire soul et pop, forte de plus de 40 choristes passionnés.

Ils viendront apporter une touche musicale supplémentaire au cœur de la ville de Rennes à l’approche des festivités de fin d’année !

Rendez-vous à 17h sur la Place du Champ-Jacquet et à 18h sur la Place Saint-Sauveur !

Centre-ville de Rennes Rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne

