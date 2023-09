Rues Vivantes Centre-ville de Rennes Rennes, 14 octobre 2023, Rennes.

Rues Vivantes Samedi 14 octobre, 09h00 Centre-ville de Rennes

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !

Pour cette 5e édition, les commerçants se réinventent en vous proposant plus de 150 animations originales. Ne manquez pas les déambulations organisées par le Carré Rennais tout au long de la journée. Au programme : échassiers, percussions brésiliennes et DJ à vélo !

A noter que pour cette journée les transports sont gratuits !

Le Carré Rennais est le réseau des acteurs économiques du centre-ville de Rennes. Depuis 1997, l’association agit avec ses adhérents pour valoriser, animer et développer le commerce de proximité. Elle dynamise le commerce du centre-ville par le biais d’animations telles que la Grande Braderie, les Rues Vivantes et les festivités de Noël…

Centre-ville de Rennes Rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

Vincent Menu et Aurélie Guillerey