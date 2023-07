Spectacles de rue – Festival les Renc’Arts Centre-Ville de Pornichet Pornichet, 8 août 2023, Pornichet.

Spectacles de rue – Festival les Renc'Arts Mardi 8 août, 21h11 Centre-Ville de Pornichet

4ème mardi ! Retour dans le centre-ville cette semaine, cinq spectacle depuis la cour du nouveau cinéma jusqu’à la mairie de Pornichet ! ?

Mardi 8 août – Centre-ville :

? 21h11 – Cour Le Phare (Cinéma) : Cie Tétrofort avec Suzanne – théâtre / 1h, tout public

? 21h20 – La Poste : Cie La Halte Garderie avec C’est un Signe ? – Musique et danse signée / 1h, dès 5 ans / spectacle LSF

? 21h30 – Mairie : Cie Tout en Vrac avec Burning Scarlett – épopée théâtrale rocambolesque / 1h15, dès 8 ans

? 22h30 – Place du Marché : Collectif Malunés avec We agree to Disagree – cirque / 1h15, tout public

? 22h50 – Ker Janou Claire Ducreux, Avec le Temps… – danse, théâtre, humour / 35 min, tout public

Gratuit.

