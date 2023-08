Concours Pau’d peinture & Patrimoine Centre-Ville de Pau Pau, 22 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Les peintres-dessinateurs, amateurs ou professionnels, réalisent en extérieur un ou plusieurs tableaux avec les moyens techniques de leur choix (huile, acrylique, aquarelle, dessin, pastel…)

Le concourant décide de son lieu d’installation et son « point de vue » dans un périmètre précis qui sera remis le 1er jour du concours

Les œuvres réalisées durant le concours seront exposées la journée du dimanche au Pavillon des Arts de Pau.

Le public sera invité à voter pour son œuvre préférée et déambuler au Marché de l’Art le dimanche 24 septembre 2023 L’objectif?

Valoriser le patrimoine architectural, culturel et historique de la ville de Pau.

Mettre en avant des œuvres d’amateurs et professionnels représentant ou inspirées par le patrimoine de la ville et de la vie Paloise..

2023-09-22 fin : 2023-09-24 18:00:00. EUR.

Centre-Ville de Pau Place Royale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Amateur or professional painters-drawers create one or more outdoor paintings using the techniques of their choice (oil, acrylic, watercolor, drawing, pastel, etc.)

Competitors decide on their installation location and « point of view » within a precise perimeter, which will be given to them on the 1st day of the competition

Works created during the competition will be exhibited on Sunday at the Pavillon des Arts de Pau.

The public will be invited to vote for their favorite work and stroll through the Marché de l’Art on Sunday, September 24, 2023 The aim?

Promote the architectural, cultural and historical heritage of the city of Pau.

To showcase works by amateurs and professionals representing or inspired by the city?s heritage and life in Pau.

Pintores-dibujantes aficionados o profesionales crean uno o varios cuadros al aire libre utilizando las técnicas de su elección (óleo, acrílico, acuarela, dibujo, pastel, etc.)

Los concursantes deciden dónde colocar su obra y su « punto de vista » dentro de un perímetro preciso que se les entregará el 1er día del concurso

Las obras creadas durante el concurso se expondrán el domingo en el Pavillon des Arts de Pau.

Se invitará al público a votar por su obra favorita y a pasear por el Marché de l’Art el domingo 24 de septiembre de 2023

Promover el patrimonio arquitectónico, cultural e histórico de la ciudad de Pau.

Exponer obras de aficionados y profesionales que representen o se inspiren en el patrimonio de la ciudad y en la vida de Pau.

Die Maler und Zeichner, Amateure oder Profis, erstellen im Freien ein oder mehrere Bilder mit den technischen Mitteln ihrer Wahl (Öl, Acryl, Aquarell, Zeichnung, Pastell…)

Der Teilnehmer entscheidet über seinen Installationsort und seinen « Blickpunkt » in einem bestimmten Umkreis, der am ersten Tag des Wettbewerbs übergeben wird

Die während des Wettbewerbs entstandenen Werke werden am Sonntag im Pavillon des Arts de Pau ausgestellt.

Das Publikum wird eingeladen, für sein Lieblingswerk zu stimmen und am Sonntag, den 24. September 2023, über den Kunstmarkt zu schlendern Das Ziel?

Das architektonische, kulturelle und historische Erbe der Stadt Pau aufwerten.

Werke von Amateuren und Profis, die das Erbe der Stadt und das Leben in Palais repräsentieren oder von ihm inspiriert sind, in den Vordergrund zu stellen.

