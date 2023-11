Un Noël à Mouriès Centre-ville de Mouriès Mouriès, 1 décembre 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Venez fêter Noël avant l’heure avec des animations festives et traditionnelles à Mouriès, du vendredi 01 au dimanche 03 décembre !.

2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-01 17:00:00. .

Centre-ville de Mouriès

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and celebrate Christmas early with festive and traditional entertainment in Mouriès, from Friday 01 to Sunday 03 December!

Venga a celebrar anticipadamente la Navidad con espectáculos festivos y tradicionales en Mouriès, del viernes 01 al domingo 03 de diciembre

Feiern Sie Weihnachten vor der Zeit mit festlichen und traditionellen Veranstaltungen in Mouriès von Freitag, dem 01. bis Sonntag, dem 03. Dezember!

