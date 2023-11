Moulins entre en scène : spectacle de lumières Centre ville de Moulins Moulins, 15 décembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Moulins entre en scène propose une mise en lumière des lieux emblématiques de la ville chaque soir sous forme de vidéo-mapping, dès la nuit tombée.

Durée de chaque spectacle : 10 à 20 minutes, projetés en boucle..

2023-12-15 17:30:00 fin : 2023-01-06 20:30:00. .

Centre ville de Moulins

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Moulins entre en scène proposes a lighting show of the emblematic places of the city each evening in the form of video-mapping, from nightfall.

Each show lasts 10 to 20 minutes and is projected in a loop.

Moulins entre en scène iluminará cada noche los lugares más emblemáticos de la ciudad en forma de videomapping, a partir del atardecer.

Cada espectáculo dura entre 10 y 20 minutos y se proyecta en bucle.

Moulins entre en scène bietet jeden Abend eine Beleuchtung der symbolträchtigen Orte der Stadt in Form von Videomapping, sobald die Nacht hereingebrochen ist.

Dauer jeder Vorstellung: 10 bis 20 Minuten, in einer Endlosschleife projiziert.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office du tourisme de Moulins & sa région