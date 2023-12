Cet évènement est passé Il était une fois, un Noël morézien… Centre-ville de Morez Hauts de Bienne Catégories d’Évènement: Hauts de Bienne

Jura Il était une fois, un Noël morézien… Centre-ville de Morez Hauts de Bienne, 1 décembre 2023, Hauts de Bienne. Hauts de Bienne Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-01

fin : 2023-12-24 . Il était une fois, un Noël morézien où les commerçants de la ville décidèrent d’offrir plus de 3000€ de cadeaux aux participants de deux jeux : « Souvenirs d’enfance » et « L’appel du Père Noël » ! Du 1er au 24 décembre 2023, venez participer chez vos commerçants aux jeux de Noël. – Commerces participants au jeu « Souvenirs d’enfance »: Allianz Assurance BUNOD SACHETAT, Artisan Boucher Asloum, Au rendez-vous, Avatacar garage, Barber Shop, Bi1, Bricomarché, Canin’ Altitude, Carrosserie Caldas, Céline coiffure, Dress Code, Espace Beauté, Fabelo, Garage des sports, Hello Pizza, Hotel Kyriad, Id&co, Jura Ameublement, Kamoda, La Civette, La fleuriste de Morez, Le soleil du Portugal, Lounails, Majin Vape, Morez Market, Nabs, OPizz, Pesenti, Pharmacie Jeunet, Pressing des Hauts de Bienne, Rêve et couleur, SARL Delacroix, Studio art & images, Valtof, Vélo dime. – Commerces participants au jeu « L’appel du Père Noël »: Atelier Optique, Artisan Boucher Asloum, Au rendez-vous, Auto-école Excellence, Avatacar garage, Barber Shop, Bi1, Bricomarché, Canin’ Altitude, Carrosserie Caldas, Céline coiffure, Dress Code, Espace Beauté, Fabelo, Garage des sports,

Groupama, Hello Pizza, Hotel Kyriad, Id&co, Jura Ameublement, Kamoda, La Civette, La fleuriste de Morez, La Lunetterie, Le soleil du Portugal, Lounails, Majin Vape, Morez Market, Nabs, Pesenti, Pharmacie Jeunet, Pièces auto Morez, Pressing des Hauts de Bienne, Rêve et couleur, SARL Delacroix, Studio art & images, Valtof, Vélo dime. Règlement à télécharger dans l’encart « Documents et brochures » sur cette page. .

Centre-ville de Morez

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA MOREZ Détails Catégories d’Évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Code postal 39400 Lieu Centre-ville de Morez Adresse Centre-ville de Morez Ville Hauts de Bienne Departement Jura Lieu Ville Centre-ville de Morez Hauts de Bienne Latitude 46.52687 Longitude 6.02279 latitude longitude 46.52687;6.02279

Centre-ville de Morez Hauts de Bienne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauts-de-bienne/