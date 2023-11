40° Semi-Marathon Lourdes-Tarbes Centre ville de Lourdes – place Capdevielle Lourdes, 19 novembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

C’est parti pour le 40e semi-marathon Lourdes-Tarbes organisé par Tarbes Pyrénées Athlétisme et Lourdes Roller le dimanche 19 novembre 2023 !

Une date à ne pas manquer : top départ donné depuis la place Capdevielle à Lourdes.

> Départ Lanne 12 km :

– 9 h 00 : Course, salle des fêtes de Lanne ;

– 9 h 05 : Marche, salle des fêtes de Lanne ;

> Départ Lourdes 21,1 km :

– 9 h 10 : Rollers Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes ;

– 9 h 20 : Handisports Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes ;

– 9 h 30 : Coureurs Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes.

L’arrivée sera jugée à la halle Marcadieu à Tarbes.

> Attention :

– Inscriptions ouvertes sur Pyrénées Chrono jusqu’au jeudi 16 novembre à 23h59. Pas d’inscriptions sur place.

– nombre d’inscriptions limité à 1 400 dossards.

– pas de suiveurs en vélo cette année, tout coureur accompagné d’un vélo ne sera pas classé.

Renseignement, inscriptions et règlement sur via les coordonnées ci-dessous..

2023-11-19

Centre ville de Lourdes – place Capdevielle LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The 40th Lourdes-Tarbes half-marathon, organized by Tarbes Pyrénées Athlétisme and Lourdes Roller, gets underway on Sunday November 19, 2023!

A date not to be missed: start from Place Capdevielle in Lourdes.

> Start Lanne 12 km :

– 9:00 am: Race, salle des fêtes de Lanne ;

– 9:05 am: Walk, Lanne village hall;

> Start Lourdes 21.1 km :

– 9:10 a.m.: Rollerblading Half-Marathon, Place Capdevielle, Lourdes;

– 9.20 am: Handisports Half-Marathon, place Capdevielle, Lourdes;

– 9.30 am: Runners Half-Marathon, place Capdevielle, Lourdes.

Finish at the Marcadieu hall in Tarbes.

> Please note:

– Registration open on Pyrénées Chrono until Thursday November 16 at 11:59 pm. No on-site registration.

– registration limited to 1,400 race numbers.

– no bike followers this year, any runner with a bike will not be classified.

Information, registration and payment via the contact details below.

La 40ª edición de la media maratón Lourdes-Tarbes, organizada por Tarbes Pyrénées Athlétisme y Lourdes Roller, se celebrará el domingo 19 de noviembre de 2023

Una cita ineludible: la salida tendrá lugar desde la plaza Capdevielle de Lourdes.

> Salida Lanne 12 km :

– 9.00 h: Carrera, Ayuntamiento de Lanne ;

– 9h05: Caminata, Ayuntamiento de Lanne;

> Salida Lourdes 21,1 km :

– 9h10: Medio Maratón de patinaje, plaza Capdevielle, Lourdes;

– 9.20h: Media Maratón Handisports, Place Capdevielle, Lourdes;

– 9.30h: Medio Maratón Runners, Place Capdevielle, Lourdes.

La llegada será en la sala Marcadieu de Tarbes.

> Atención:

– Inscripciones abiertas en Pyrénées Chrono hasta el jueves 16 de noviembre a las 23h59. No se admiten inscripciones in situ.

– inscripción limitada a 1.400 dorsales.

– este año no hay seguidores en bicicleta, cualquier corredor acompañado de una bicicleta no será clasificado.

Información, inscripción y pago a través de los datos de contacto que figuran a continuación.

Halbmarathon Lourdes-Tarbes, der von Tarbes Pyrénées Athlétisme und Lourdes Roller am Sonntag, den 19. November 2023 organisiert wird!

Ein Datum, das Sie nicht verpassen sollten: Topstart vom Place Capdevielle in Lourdes.

> Start Lanne 12 km :

– 9.00 Uhr: Lauf, Festsaal von Lanne ;

– 9.05 Uhr: Wanderung, Festsaal von Lanne ;

> Start Lourdes 21,1 km:

– 9.10 Uhr: Inline-Skates Halbmarathon, Place Capdevielle in Lourdes ;

– 9.20 Uhr: Handisports Halbmarathon, Place Capdevielle in Lourdes ;

– 9.30 Uhr: Läufer Halbmarathon, Place Capdevielle in Lourdes.

Das Ziel befindet sich in der Marcadieu-Halle in Tarbes.

> Achtung :

– Anmeldungen sind auf Pyrénées Chrono bis Donnerstag, den 16. November um 23:59 Uhr möglich. Keine Anmeldungen vor Ort.

– anzahl der Anmeldungen auf 1 400 Startnummern begrenzt.

– keine Fahrradbegleiter in diesem Jahr, jeder Fahrer, der von einem Fahrrad begleitet wird, wird nicht gewertet.

Informationen, Anmeldungen und Bezahlung über die unten angegebenen Kontaktdaten.

