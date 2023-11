Foire de la Sainte Luce centre ville de La Brède La Brède, 9 décembre 2023, La Brède.

La Brède,Gironde

Rendez-vous des gourmets, la grande foire de la Sainte Luce accueille depuis plus de cinq cents ans des producteurs du terroir et de nombreux camelots dans la grande tradition des foires du moyen âge.

Au programme : une foire gourmande sous la halle couverte, un marché de Noël, des animations pour toute la famille, des animaux de la ferme, etc. Il y en aura pour tous les goûts !.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

centre ville de La Brède

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A gourmet’s meeting place, this traditional fair has been welcoming local producers and numerous hawkers for over five hundred years in the great tradition of the fairs of the Middle Ages. The programme includes a gourmet fair under a big top, a Christmas market, a large unpacking in the streets, farm animals, entertainment for the whole family and numerous food stalls. All the programme on www.labrede-montesquieu.fr

Lugar de encuentro de los gastrónomos, esta feria tradicional acoge desde hace más de quinientos años a los productores locales y a numerosos vendedores ambulantes, siguiendo la gran tradición de las ferias de la Edad Media. El programa incluye una feria gastronómica bajo una carpa, un mercado navideño, un gran desembalaje en las calles, animales de granja, entretenimiento para toda la familia y numerosos puestos de comida. El programa completo está disponible en www.labrede-montesquieu.fr

Als Treffpunkt für Feinschmecker empfängt der große Jahrmarkt von Sainte Luce seit über fünfhundert Jahren regionale Produzenten und zahlreiche Kameltreiber in der großen Tradition der Jahrmärkte des Mittelalters.

Auf dem Programm stehen ein Gourmetmarkt in der überdachten Markthalle, ein Weihnachtsmarkt, Animationen für die ganze Familie, Bauernhoftiere usw. Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Montesquieu