Animations de Noël à Jargeau Centre ville de Jargeau Jargeau Catégorie d’Évènement: Jargeau Animations de Noël à Jargeau Centre ville de Jargeau Jargeau, 20 décembre 2023 12:00, Jargeau. Animations de Noël à Jargeau 20 et 23 décembre Centre ville de Jargeau Mini-ferme, balades en calèche et cortège avec le père Noël et ses lutins. Centre ville de Jargeau Centre ville, Jargeau Jargeau [{« type »: « email », « value »: « contact@ucia-jargeau.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T13:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:30:00+01:00

2023-12-23T09:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:30:00+01:00

Détails
Heure : 12:00
Catégorie d'Évènement: Jargeau

Lieu
Centre ville de Jargeau
Adresse
Centre ville, Jargeau
Ville
Jargeau

