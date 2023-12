Du barouf dans l’bourg Centre-ville de Guipavas Guipavas Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-19 . Après une première édition couronnée de succès en 2023, le rendez-vous est désormais donné le dimanche de Pentecôte 2024 places Saint-Éloi et Saint-Herbot. Organisé par la Ville en partenariat avec Guip’ Boutik et le conseil municipal des jeunes, Du barouf dans l’bourg est un concentré d’animations familiales : courses de caisses à savon, animations de rue, concerts et restauration… Programmation non exhaustive Animations gratuites (hors restauration et buvette) .

Centre-ville de Guipavas Place de Saint-Éloi

Guipavas 29490 Finistère Bretagne

