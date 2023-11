Repas de noël de Guerville Centre ville de Guerville Guerville, 2 décembre 2023, Guerville.

Guerville,Seine-Maritime

Proposé par le Comité des fêtes de Guerville (76340)

20h00 – Repas de Noël à la salle des fêtes

Tarifs :

Adulte : 20.00€/Adulte – (Apéritif / Tarte fine aux noix de Saint-Jacques / Ballotine de poulet farci aux cèpes et bolets accompagné de purée de marron, pomme salardaise et flan de légumes / salade / fromages / Gâteau coup de soleil / Café)

Tarif Enfant : 10€ /pour les 8-12 ans – Gratuit -8 ans : -Burger de Noël et ses potatoes / Glace

Inscription par mail avant le jeudi 21 novembre : cdfguerville@gmail.com.

2023-12-02 20:00:00 fin : 2023-12-02 23:30:00. .

Centre ville de Guerville

Guerville 76340 Seine-Maritime Normandie



Proposed by the Comité des fêtes de Guerville (76340)

8:00 pm – Christmas meal in the village hall

Prices :

Adult : 20.00?/Adult – (Aperitif / Fine scallop tart / Ballotine of chicken stuffed with porcini mushrooms and boletus mushrooms served with chestnut purée, pomme salardaise and vegetable flan / salad / cheeses / Sunshine cake / Coffee)

Children’s price : 10? /for 8-12 year olds – Free -8 year olds : -Christmas burger with potatoes / Ice cream

Registration by e-mail before Thursday November 21: cdfguerville@gmail.com

Propuesto por el Comité des fêtes de Guerville (76340)

20h00 – Comida de Navidad en la sala del pueblo

Precios :

Adulto: 20,00 € /Adulto – (Aperitivo / Tarta fina de vieiras / Ballotine de pollo relleno de setas porcini y boletus servido con puré de castañas, pomme salardaise y flan de verduras / ensalada / quesos / Tarta Sunshine / Café)

Precio infantil: 10? para niños de 8 a 12 años – Gratuito para menores de 8 años: -Hamburguesa de Navidad con patatas / Helado

Inscripciones por correo electrónico antes del jueves 21 de noviembre: cdfguerville@gmail.com

Angeboten vom Festkomitee von Guerville (76340)

20.00 Uhr – Weihnachtsessen im Festsaal

Preise:

Erwachsene : 20.00?/Erwachsener – (Aperitif / Tarte fine aux noix de Saint-Jacques / Ballotine de poulet farci aux cèpes et jolets accompagné de purée de marron, pomme salardaise et flan de légumes / salade / fromages / Gâteau coup de soleil / Café)

Preis für Kinder : 10 /für 8-12-Jährige – Kostenlos für Kinder unter 8 Jahren : -Weihnachtsburger mit Kartoffeln / Eis

Anmeldung per E-Mail bis Donnerstag, 21. November: cdfguerville@gmail.com

Mise à jour le 2023-11-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche