Les Emmitou’Flers Centre-ville de Flers Flers, 16 décembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Au programme ce weekend:

14h30 à 20h :

– Boissons chaudes et gourmandises proposées par une association de parents d’élèves

Arrivée du Père Noël en traineau :

– Samedi 16 décembre, 17 h, place Saint-Germain

Balade en calèche :

– Dimanche 17 décembre, 14h30-17h30, 1€/personne, gratuit pour les -3 ans

18h – 20h : diffusion du mapping vidéo sur l’église Saint-Germain : « Le chef d’orchestre de Flers »

Histoire :

Le chef d’orchestre de Flers s’est donné un but : dépoussiérer la musique classique en la remixant ! Electro, hip-hop, rock et swing sont au menu de cette représentation particulière ! Chaque tableau développe un univers graphique lié au style musical choisi pour la réadaptation du morceau. Réalisation : We are Kraft. Durée : 10 min

Le mapping sera diffusé toutes les vingt minutes en alternance avec celui de 2022 « Flers tout schuss « .

Commerces ouverts le dimanche après-midi de 14h à 18h..

Samedi 2023-12-16 fin : 2023-12-17

Centre-ville de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



On the program this weekend:

2:30 pm to 8 pm:

– Hot drinks and treats provided by a parents? association

Arrival of Santa Claus in a sleigh :

– Saturday, December 16, 5pm, Place Saint-Germain

Horse-drawn carriage ride :

– Sunday December 17, 2.30 pm – 5.30 pm, 1?/person, free for children under 3

6 pm – 8 pm: video mapping show on the Saint-Germain church: « Le chef d’orchestre de Flers » (« The Flers conductor »)

Story :

Le chef d?orchestre de Flers has set itself a goal: to dust off classical music by remixing it! Electro, hip-hop, rock and swing are on the menu for this special performance! Each painting develops a graphic universe linked to the musical style chosen for the piece?s re-adaptation. Produced by We are Kraft. Running time: 10 min

The mapping will be shown every twenty minutes, alternating with the 2022 « Flers tout schuss ».

Shops open Sunday afternoons from 2pm to 6pm.

En el programa de este fin de semana:

de 14h30 a 20h00:

– Bebidas calientes y golosinas a cargo de una asociación de padres

Llegada de Papá Noel en trineo :

– Sábado 16 de diciembre, 17.00 h, plaza Saint-Germain

Paseo en coche de caballos:

– Domingo 17 de diciembre, de 14.30 a 17.30 h, 1 euro por persona, gratuito para los menores de 3 años

18.00 h – 20.00 h: proyección del vídeo mapping sobre la iglesia de Saint-Germain: « Le chef d’orchestre de Flers » (El director de orquesta de Flers)

Relato :

El director de la orquesta de Flers se ha fijado un objetivo: ¡desempolvar la música clásica remezclándola! Electro, hip-hop, rock y swing forman parte del menú de esta actuación especial Cada cuadro desarrolla un universo gráfico vinculado al estilo musical elegido para la adaptación de la pieza. Producido por We are Kraft. Duración: 10 minutos

El mapping se proyectará cada veinte minutos, alternando con el 2022 « Flers tout schuss ».

Tiendas abiertas los domingos por la tarde de 14.00 a 18.00 horas.

An diesem Wochenende auf dem Programm:

14:30 bis 20:00 Uhr:

– Heiße Getränke und Leckereien, die von einer Elternvereinigung angeboten werden

Ankunft des Weihnachtsmanns mit dem Schlitten :

– Samstag, 16. Dezember, 17 Uhr, Place Saint-Germain

Spaziergang mit der Kutsche :

– Sonntag, 17. Dezember, 14.30-17.30 Uhr, 1?/Person, kostenlos für Kinder unter 3 Jahren

18h – 20h: Ausstrahlung des Videomappings auf der Kirche Saint-Germain: « Der Dirigent von Flers »

Geschichte :

Der Dirigent von Flers hat sich ein Ziel gesetzt: die klassische Musik durch Remixe zu entstauben! Electro, Hip-Hop, Rock und Swing stehen auf dem Menü dieser besonderen Aufführung! Jedes Bild entwickelt ein grafisches Universum, das mit dem für die Neubearbeitung des Stücks gewählten Musikstil verbunden ist. Regie: We are Kraft. Dauer: 10 min

Das Mapping wird alle 20 Minuten im Wechsel mit dem Mapping von 2022 « Flers tout schuss » gezeigt.

Geschäfte am Sonntagnachmittag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

