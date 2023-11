Les Emmitou’Flers – Marché de Noël Centre-ville de Flers Flers, 9 décembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Ce weekend, rendez-vous places Saint-Germain, Vayssières et Paulette Duhalde et dans le marché couvert.

Vous recherchez un cadeau original ? Local ? Plus de 70 exposants vous attendent de 10h à 18h dans une ambiance chaleureuse dans les chapiteaux installés autour du marché couvert. Artisanat, bijoux, décoration, produits du terroir, associations… Vous devriez trouver votre bonheur !

Animations :

– Photos avec le Père Noël

– Boissons chaudes et gourmandises proposées par des associations de parents d’élèves

– Balades en calèche (14h30 – 17h30, 1€ / personne, gratuit pour les – de 3 ans)

– Ateliers créatifs avec le musée du château et la médiathèque de Flers

Concert du conservatoire de musique de Flers Agglo :

– Samedi 9 décembre, 11h, morceaux festifs sur le thème de Noël (1h)

Concert des Chrismettes

– Samedi 9 décembre,14h30 / 16h30 (1h15)

Show visuel et participative. All I want for Christmas de Maria Carey, Let it snow, Jingle bell rock, Hakuna matata du Roi Lion, Vive le vent, Il en faut peu pour être heureux, la Reine des neiges…Laissez-vous bercer par les chants populaires de Noël et de Disney mis en scène par le trio d’artistes pétillantes Les Chrismettes !

Déambulation de la fanfare L’Indépendante de Messei

– Dimanche 10 décembre : de 14h30 à 17h30

18h – 20h : diffusion du mapping vidéo sur l’église Saint-Germain : « Le chef d’orchestre de Flers »

Histoire :

Le chef d’orchestre de Flers s’est donné un but : dépoussiérer la musique classique en la remixant ! Electro, hip-hop, rock et swing sont au menu de cette représentation particulière ! Chaque tableau développe un univers graphique lié au style musical choisi pour la réadaptation du morceau. Réalisation : We are Kraft. Durée : 10 min

Le mapping sera diffusé toutes les vingt minutes en alternance avec celui de 2022 « Flers tout schuss « .

Commerces ouverts le dimanche après-midi de 14h à 18h..

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 . .

Centre-ville de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



This weekend, meet at Place Saint-Germain, Place Vayssières, Place Paulette Duhalde and in the covered market.

Looking for an original gift? Local? More than 70 exhibitors await you from 10am to 6pm in the warm atmosphere of the marquees set up around the covered market. Crafts, jewelry, decoration, local produce, associations? You’re sure to find what you’re looking for!

Activities :

– Photos with Santa Claus

– Hot drinks and treats provided by parents? associations

– Horse-drawn carriage rides (2.30pm – 5.30pm, 1? / person, free for children under 3)

– Creative workshops with the Flers castle museum and media library

Concert by the Flers Agglo music conservatory:

– Saturday, December 9, 11 a.m., festive pieces on the theme of Christmas (1h)

Concert by Les Chrismettes

– Saturday, December 9, 2:30pm / 4:30pm (1h15)

Visual and participatory show. Maria Carey’s All I want for Christmas, Let it snow, Jingle bell rock, Hakuna matata from The Lion King, Vive le vent, Il en faut peu pour être heureux, La Reine des neiges… Let yourself be lulled to sleep by the popular Christmas and Disney songs staged by the sparkling trio of artists Les Chrismettes!

Marching band L?Indépendante de Messei

– Sunday, December 10: 2:30 p.m. to 5:30 p.m

6 p.m. – 8 p.m.: video mapping broadcast on the Saint-Germain church: « Le chef d’orchestre de Flers » (« The Flers conductor »)

Story :

Le chef d?orchestre de Flers has set itself a goal: to dust off classical music by remixing it! Electro, hip-hop, rock and swing are on the menu for this special performance! Each painting develops a graphic universe linked to the musical style chosen for the piece?s re-adaptation. Produced by We are Kraft. Running time: 10 min

The mapping will be shown every twenty minutes, alternating with the 2022 « Flers tout schuss ».

Shops open Sunday afternoons from 2pm to 6pm.

Este fin de semana estaremos en la plaza Saint-Germain, la plaza Vayssières, la plaza Paulette Duhalde y el mercado cubierto.

¿Busca un regalo original? ¿Algo local? Más de 70 expositores le esperan de 10:00 a 18:00 en el cálido ambiente de las carpas instaladas alrededor del mercado cubierto. Artesanía, joyería, decoración, productos locales, asociaciones.. Seguro que encuentra lo que busca

Actividades :

– Fotos con Papá Noel

– Bebidas calientes y golosinas a cargo de las asociaciones de padres

– Paseos en coche de caballos (de 14.30 a 17.30 h, 1 euro por persona, gratis para los menores de 3 años)

– Talleres creativos con el museo y la mediateca del castillo de Flers

Concierto del conservatorio de música de Flers Agglo:

– Sábado 9 de diciembre, 11 h, piezas festivas sobre el tema de la Navidad (1 h)

Concierto de las Chrismettes

– Sábado 9 de diciembre, 14.30 h / 16.30 h (1h15)

Espectáculo visual y participativo. All I want for Christmas de Maria Carey, Let it snow, Jingle bell rock, Hakuna matata de El Rey León, Vive le vent, Il en faut peu pour être heureux, The Snow Queen… ¡Déjese arrullar por las populares canciones navideñas y Disney puestas en escena por el chispeante trío de artistas Les Chrismettes!

Banda de música L’Indépendante de Messei

– Domingo 10 de diciembre: de 14.30 h a 17.30 h

18.00 h – 20.00 h: proyección del vídeo mapping sobre la iglesia de Saint-Germain: « Le chef d’orchestre de Flers » (El director de orquesta de Flers)

Relato :

El director de orquesta de Flers se ha fijado un objetivo: ¡desempolvar la música clásica remezclándola! Electro, hip-hop, rock y swing forman parte del menú de esta actuación especial Cada cuadro desarrolla un universo gráfico vinculado al estilo musical elegido para la adaptación de la pieza. Producido por We are Kraft. Duración: 10 minutos

El mapping se proyectará cada veinte minutos, alternando con el 2022 « Flers tout schuss ».

Tiendas abiertas los domingos por la tarde de 14.00 a 18.00 horas.

Dieses Wochenende treffen Sie sich auf den Plätzen Saint-Germain, Vayssières und Paulette Duhalde sowie in der Markthalle.

Suchen Sie ein originelles Geschenk? Ein lokales? Mehr als 70 Aussteller erwarten Sie von 10 bis 18 Uhr in einer gemütlichen Atmosphäre in den Zelten, die rund um die Markthalle aufgestellt sind. Kunsthandwerk, Schmuck, Dekoration, regionale Produkte, Vereine? Sie werden bestimmt etwas Passendes finden!

Animationen:

– Fotos mit dem Weihnachtsmann

– Heiße Getränke und Leckereien von Elternvereinen

– Kutschfahrten (14.30 – 17.30 Uhr, 1? / Person, kostenlos für Kinder unter 3 Jahren)

– Kreative Workshops mit dem Schlossmuseum und der Mediathek von Flers

Konzert des Musikkonservatoriums von Flers Agglo :

– Samstag, 9. Dezember, 11 Uhr, festliche Stücke zum Thema Weihnachten (1 Stunde)

Konzert der Chrismettes

– Samstag, 9. Dezember,14.30 / 16.30 Uhr (1h15)

Visuelle und partizipative Show. All I want for Christmas von Maria Carey, Let it snow, Jingle bell rock, Hakuna matata aus König der Löwen, Vive le vent, Il en faut peu pour être heureux, La Reine des neiges… Lassen Sie sich von den beliebten Weihnachts- und Disney-Liedern, die von dem quirligen Künstlertrio Les Chrismettes in Szene gesetzt werden, in den Schlaf wiegen!

Umzug der Blaskapelle L?Indépendante de Messei

– Sonntag, 10. Dezember: von 14.30 bis 17.30 Uhr

18.00 – 20.00 Uhr: Ausstrahlung des Videomappings auf der Kirche Saint-Germain: « Der Dirigent von Flers »

Geschichte :

Der Dirigent von Flers hat sich ein Ziel gesetzt: die klassische Musik durch Remixe zu entstauben! Electro, Hip-Hop, Rock und Swing stehen auf dem Menü dieser besonderen Aufführung! Jedes Bild entwickelt ein grafisches Universum, das mit dem für die Neubearbeitung des Stücks gewählten Musikstil verbunden ist. Regie: We are Kraft. Dauer: 10 min

Das Mapping wird alle 20 Minuten im Wechsel mit dem Mapping von 2022 « Flers tout schuss » gezeigt.

Geschäfte am Sonntagnachmittag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Mise à jour le 2023-11-15 par Flers agglo