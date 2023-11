Les Emmitou’Flers – Soirée de lancement des animations de Noël Centre-ville de Flers Flers, 2 décembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Il est de temps de lancer les animations de fin d’année !

Au programme ce samedi 2 décembre :

14h30-17h30 :

– Balades en calèche (1€ / personne, gratuit pour les – de 3 ans)

– Déambulation du Père Noël et de peluches géantes

15h à 20h : Boissons chaudes et gourmandises proposées par une association de parents d’élèves

17h30 : Parade nocturne : « La parade amoureuse », de la compagnie Remue-Ménage.

Une harde de cerfs et de biches se prêtent à d’étonnantes danses comme une ode à l’amour, un hommage à la nature.

Charme, tendresse et passion sont les couleurs marquant le caractère de ce spectacle visuel et chorégraphique où le couple est la base d’une écriture aussi intemporelle que l’amour.

Géants fascinants, ils nous apportent leur poésie pleine de puissance et de vie. Un gracieux ballet urbain, une rencontre improbable et unique dans le dédale de nos rues, qui deviennent ainsi, le théâtre des plus belles histoires d’amour.

Départ place Saint-Jean, arrivée place Saint-Germain.

19h : Lancement des illuminations* de Flers en présence du Père Noël.

Une journée à ne pas manquer pour les enfants !.

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Centre-ville de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



It’s time to get the year-end entertainment underway!

On the program this Saturday, December 2:

2:30 pm – 5:30 pm :

– Horse-drawn carriage rides (1? / person, free for children under 3)

– Santa Claus and giant stuffed animals on parade

3pm-8pm: Hot drinks and treats provided by a parents? association

5:30pm: Night parade: « La parade amoureuse », by the Remue-Ménage company.

A herd of stags and hinds perform astonishing dances as an ode to love, a tribute to nature.

Charm, tenderness and passion are the colors that mark the character of this visual and choreographic show, where the couple is the basis of a script as timeless as love itself.

Fascinating giants, they bring us their poetry, full of power and life. A graceful urban ballet, an improbable and unique encounter in the maze of our streets, which become the stage for the most beautiful love stories.

Departure place Saint-Jean, arrival place Saint-Germain.

7pm: Launch of the Flers illuminations* in the presence of Santa Claus.

A not-to-be-missed day for children!

¡Es hora de poner en marcha los actos de fin de año!

En el programa de este sábado 2 de diciembre:

14h30-17h30 :

– Paseos en coche de caballos (1? / persona, gratis para menores de 3 años)

– Desfile de Papá Noel y peluches gigantes

de 15h00 a 20h00: Bebidas calientes y golosinas a cargo de una asociación de padres

17.30 h: Desfile nocturno: « La parade amoureuse », a cargo de la compañía Remue-Ménage.

Una manada de ciervos y ciervas ejecuta una serie de asombrosos bailes como oda al amor y homenaje a la naturaleza.

Encanto, ternura y pasión son los colores que marcan el carácter de este espectáculo visual y coreográfico en el que la pareja es la base de un guión tan intemporal como el amor mismo.

Gigantes fascinantes, nos traen su poesía, llena de fuerza y de vida. Un elegante ballet urbano, un encuentro improbable y único en el laberinto de nuestras calles, que se convierten en el escenario de las más bellas historias de amor.

Salida de la plaza Saint-Jean, llegada a la plaza Saint-Germain.

19.00 h: lanzamiento de las iluminaciones de Flers* en presencia de Papá Noel.

Un día que los niños no pueden perderse

Es ist an der Zeit, die Animationen zum Jahresende zu starten!

Auf dem Programm stehen am Samstag, den 2. Dezember :

14.30-17.30 Uhr :

– Kutschenfahrten (1 ? / Person, kostenlos für Kinder unter 3 Jahren)

– Umzug des Weihnachtsmannes und der riesigen Plüschtiere

15:00 bis 20:00 Uhr: Heiße Getränke und Leckereien, die von einem Elternverein angeboten werden

17:30 Uhr: Nachtparade: « La parade amoureuse » der Kompanie Remue-Ménage.

Eine Herde von Hirschen und Hirschkühen führt erstaunliche Tänze auf, die wie eine Ode an die Liebe und eine Hommage an die Natur wirken.

Charme, Zärtlichkeit und Leidenschaft sind die Farben, die den Charakter dieses visuellen und choreografischen Spektakels prägen, in dem das Paar die Grundlage für eine Schrift bildet, die so zeitlos ist wie die Liebe.

Sie sind faszinierende Riesen, die uns ihre Poesie voller Kraft und Leben bringen. Ein anmutiges Stadtballett, eine unwahrscheinliche und einzigartige Begegnung im Labyrinth unserer Straßen, die so zum Schauplatz der schönsten Liebesgeschichten werden.

Start: Place Saint-Jean, Ziel: Place Saint-Germain.

19 Uhr: Start der Beleuchtung* von Flers in Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Ein Tag, den Sie für Kinder nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-11-15 par Flers agglo