Fête de la citrouille à Martigues Centre ville de Ferrières Martigues, 31 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

La Fête de la citrouille revient en 2023, à cette occasion venez profiter des animations entièrement gratuites sur la place Jean Jaurès proposées par la Ville de Martigues et l’association des commerçants Les Vitrines Martégales.. Familles

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

Centre ville de Ferrières Place Jean Jaurès

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Pumpkin Festival is back in 2023, so come and enjoy the free events on Place Jean Jaurès organised by the town of Martigues and the shopkeepers’ association Les Vitrines Martégales.

La Fiesta de la Calabaza vuelve en 2023, así que venga a disfrutar de los actos gratuitos en la plaza Jean Jaurès organizados por la ciudad de Martigues y la asociación de comerciantes Les Vitrines Martégales.

Das Kürbisfest kehrt 2023 zurück. Genießen Sie zu diesem Anlass die völlig kostenlosen Veranstaltungen auf dem Place Jean Jaurès, die von der Stadt Martigues und der Händlervereinigung Les Vitrines Martégales angeboten werden.

