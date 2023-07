Visite de Ferrières Centre ville de Ferrières Martigues, 21 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Une visite pour partir à la découverte du quartier de Ferrières et de son histoire, du Moyen-Âge à la période contemporaine.

Départ de la place Jean Jaurès, en centre-ville de Ferrières..

2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-10-21 16:00:00. .

Centre ville de Ferrières Place Jean Jaurès

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A visit to discover the district of Ferrières and its history, from the Middle Ages to the contemporary period.

Departure from Place Jean Jaurès, in the centre of Ferrières.

Una visita para descubrir el barrio de Ferrières y su historia, desde la Edad Media hasta la época contemporánea.

Salida de la plaza Jean Jaurès, en el centro de Ferrières.

Ein Besuch, um das Viertel Ferrières und seine Geschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart zu entdecken.

Start auf dem Place Jean Jaurès im Stadtzentrum von Ferrières.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de Martigues