Soirée blind test Centre ville de Ferrières Martigues, 9 août 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Entre amis ou en famille, participez à l’animation musicale et au blind test sur place Jean Jaurès, en centre-ville de Ferrières.

C’est quoi une soirée blind test ?.

2023-08-09 19:00:00 fin : 2023-08-09 23:30:00. .

Centre ville de Ferrières Place Jean Jaurès

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With friends or family, take part in the musical entertainment and blind test on Place Jean Jaurès, in Ferrières town centre.

What is a blind test evening?

Con amigos o en familia, participe en la animación musical y en la prueba a ciegas en la plaza Jean Jaurès, en el centro de Ferrières.

Qué es una velada a ciegas?

Ob mit Freunden oder der Familie, nehmen Sie an der musikalischen Unterhaltung und dem Blindtest auf dem Place Jean Jaurès im Stadtzentrum von Ferrières teil.

Was ist ein Blindtest-Abend?

Mise à jour le 2023-08-02 par Office de Tourisme de Martigues