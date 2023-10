FÊTE DE LA CITROUILLE Centre-ville de Ferrières Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues FÊTE DE LA CITROUILLE Centre-ville de Ferrières Martigues, 31 octobre 2023, Martigues. FÊTE DE LA CITROUILLE Mardi 31 octobre, 14h00 Centre-ville de Ferrières Accès libre La Fête de la citrouille revient, à cette occasion venez profiter des animations entièrement gratuites sur la place Jean Jaurès proposées par la Ville de Martigues !

Au programme : De 14h à 17h : Parades, stand de maquillage, jeux en bois, gonflables, distribution de bonbons…

De 15h à 17h : Comme chaque année, l’association des commerçants « Les Vitrines Martégales » vous donne rdv chez les commerçants participants de Ferrières et l’Île pour une chasse aux bonbons !! Le plan pour la chasse aux bonbons est en ligne sur l’événement Facebook et pourra être mis à disposition pour le prendre en photo sur place. Les bonbons seront distribués dans la limite des stocks !!

Dès 16h, l’association vous offrira également un stand de dégustations de mets composés par des restaurateurs du Coeur de Ville et procèdera à la remise de prix du concours de décorations de citrouilles. Pour participer, retirez votre citrouille dès le 18 octobre chez Olympic Primeur (Bd du 14 juillet), décorez-la et ramenez-la pour l’exposer le 31 octobre à partir de 14h30 sur la place Jean Jaurès Cet évènement est soumis à des conditions météorologiques favorables Centre-ville de Ferrières place jean jaurès 13500 Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 44 32 81 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00

