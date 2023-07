Soirée Blind test Centre-ville de Ferrières Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Soirée Blind test Centre-ville de Ferrières Martigues, 12 juillet 2023, Martigues. Soirée Blind test 12 juillet – 4 octobre, les mercredis Centre-ville de Ferrières Accès libre et gratuit L’Epicurieux en collaboration avec l’association des commerçants « Les vitrines Martégales » vous propose des soirées « Blind Test » sur la place Jean Jaurès dès 19h les mercredis 12/07 – 26/07 – 9/08 – 16/08 – 23/08 – 6/09 – 4/10. Centre-ville de Ferrières place jean jaurès 13500 Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

