Une visite pour partir à la découverte du quartier de Ferrières et de son histoire, du Moyen Âge à la période contemporaine, avec le service Art, Histoire et Archéologie. Centre-ville de Ferrières place jean jaurès 13500 Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Présentation Cette visite, au coeur du quartier de Ferrières, en dévoile l’évolution urbaine depuis sa création au Moyen Âge jusqu’à la période contemporaine à travers quelques points emblématiques du quartier. Informations pratiques Durée 1h30

Gratuit

Sans inscription

Renseignements au 04 42 49 03 30 Localiser

2023-04-08T14:30:00+02:00

2023-04-08T16:00:00+02:00 Archives communales de Martigues

