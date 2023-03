Déambulation et Découverte des Métiers d’Arts à Dole Centre Ville de Dole, 1 avril 2023, Dole.

Sous l’égide de l’Aglomération du Grand Dole, de l’Office du Tourisme et de l’Office du Commerce de Dole partez à la découverte des Métiers d’Arts de nos artisans en déambulant dans les rues piétonnes de la ville de Dole.

Retrouvez la passion de nos artisans Métiers d’Arts et Créateurs et découvrez l’histoire et la signification de ses métiers parfois ancestraux en ouvrant les portes de nos artisans participants à la Journée Européenne des Métiers d’Arts.

Expostions d’Artisans, Boutiques Ephémères, Ateliers et Portes Ouvertes tout au long de ce week-end vous permettrons d’apprécier et d’appréhender ces créateurs et leurs créations.Retrouvez égalements, les Meilleurs Ouvriers et les Meilleurs Apprentis de France ainsi que les Compagnons du Devoirs sur leurs stands, pour échanger avec eux de leurs, et de votre, passion.

Vous retrouverez le parcours et toutes les informations sur notre site internet.

Centre Ville de Dole Place de l'Europe 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Ville de Dole